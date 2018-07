Insubstituível Se existir alguma tarefa mais difícil do que substituir Robert Kubica no cockpit de um carro de F-1, me contem que eu não conheço. Bruno Senna vai ter um dia na pista de Jerez para provar que, apesar da pequena experiência adquirida com um carro e uma equipe que tiveram muito pouco a lhe ensinar no Mundial de 2010, pode ser aquele piloto que, tendo por trás uma Lotus-Renault, merece a vaga de titular. Se o segundo piloto do time não fosse alguém com apenas um ano de F-1 (Vitaly Petrov), certamente Bruno seria automaticamente promovido a titular.