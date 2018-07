Integração para formar campeões

SÃO PAULO - Com a ampliação do Centro de Treinamento, o Corinthians pretende unir as categorias de base ao profissional. A ideia é não só revelar mais jogadores, mas fazer com que atuem com mais frequência no time de cima, uma raridade nos últimos anos.

Do time campeão brasileiro em 2011, apenas o goleiro Júlio César, de 27 anos, foi formado nas categorias do clube.

"A integração a partir deste ano será maior", promete o diretor das categorias de base Fernando Alba. "É um início de trabalho que vai culminar com a inauguração do CT da base ao lado de onde treinam os profissionais", garante.

O CT para a categoria de base, cujo projeto foi apresentado no final de 2011, vai ficar pronto somente na metade do ano que vem. Mas a expectativa do dirigente é que pelo menos os campos (serão quatro) fiquem prontos ainda este ano.

Para Alba, a inauguração do complexo soluciona um problema que a categoria de base do clube enfrenta desde o início das obras do estádio de Itaquera: a falta de lugar para treinar. Esse é o motivo da parceria com o Flamengo de Guarulhos.

Pelo acordo, o Corinthians banca o time da Série A3 do Estadual para a equipe de Guarulhos e, em troca, utiliza a estrutura do clube para sua base.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians disputa com "duas equipes": o time A, dirigido pelo técnico Narciso, ex-Santos, e outra B, com a camisa do Flamengo de Guarulhos.

"Fomos obrigados a jogar com duas equipes porque a Federação Paulista exige que os clubes profissionais tenham categoria júnior. Como o Flamengo de Guarulhos disputa a A3, também joga a Copinha."

Dos atletas que atuam pelo Corinthians na Copinha, três têm chance de ser aproveitado pelo técnico Tite, que revelou na sexta-feira estar acompanhando os jogos da competição.

"Quero trabalhar com 27, 30 jogadores, e incluir no grupo alguns atletas da base", disse o treinador. Alba aposta em três jogadores que poderão atuar pelos profissionais ao longo da temporada: o zagueiro Marquinhos, o lateral-esquerdo Dener (ambos já treinaram com Tite no ano passado) e o meia Mateus.

"O Corinthians não precisa remontar o time profissional, como aconteceu em 2008. Contrata três, quatro jogadores e o restante você complementa com as categorias de base", afirma Alba.

Mas diz que não pode prometer craques, um Neymar, porque esse é uma exceção. "A base tem de dar sustentação ao time de cima. Ponto. Pode ser que surja um craque, pode ser que não."