Intelli/Orlândia vence e termina Copa Intercontinental em terceiro lugar

SÃO PAULO - Com dois gols de Jé e outros dois de Caio, a Intelli/Orlândia derrotou a equipe espanhola do El Pozo por 4 a 2 e terminou em terceiro lugar na Copa Intercontinental de Futsal, que está sendo disputada em Greensboro, na Carolina do Norte.

A equipe do interior paulista saiu vencendo com um gol de Jé, mas permitiu a virada dos espanhóis ainda no primeiro tempo, com Paulinho e Lolo Suazo marcando para o time de Múrcia.

Na etapa final, a Intelli/Orlândia foi para cima do adversário e conseguiu o empate, novamente com Jé. O jogo seguiu parelho durante todo o segundo tempo, mas no fim do jogo Caio marcou duas vezes e garantiu a vitória da equipe brasileira.

Ao final da partida, em entrevista a rádio Gazeta, de Orlândia, o capitão da equipe Marinho lamentou ter ficado fora da decisão: "Ficamos muito tristes, queríamos estar na final. Perdemos jogadores e sabíamos que teria que ser na superação. Vamos brigar muito para ganhar o Sul-Americano do ano que vem e voltar ao Mundial para trazer esse título para a cidade".

Já o técnico Cidão preferiu enaltecer o desempenho da equipe ao longo da competição. "Esse grupo mostrou amor à camisa. Sabíamos que íamos ter dificuldade por conta do calendário, que a semifinal já era a decisão. Mas importante é que nós percebemos que isso serviu como uma ótima experiência."

O treinador aproveitou também para criticar o calendário do futsal brasileiro: "Temos que mostrar que a Intelli hoje está acima de qualquer coisa, de dirigente, de confederações, nós que temos que nos organizar. Se tiver que não jogar mais campeonatos para priorizar outros, faremos. Não dá mais, temos que nos organizar, montar uma estrutura melhor para sermos mais competitivos".