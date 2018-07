Inter arma esquema especial para altitude

"Efeito nessa altitude sempre se sentirá a partir do momento em que se põe os pés no local, mas tomando estas precauções e jogando com inteligência, pode-se sair com bom resultado", diz o fisiologista Luís Crescente.

O meia D'Alessandro ainda se recupera de contusão sofrida há dez dias e será substituído pelo também argentino Dátolo. Os volantes Tinga e Guiñazu voltam ao time.

Jô na berlinda. O atacante Jô está em apuros. Não treinou segunda-feira, não se apresentou para a viagem à Bolívia e só apareceu ontem, mas com duas reclamações na polícia contra si.

A primeira partiu de vizinhos, na noite de segunda-feira: chamaram a polícia para conter os ânimos e a gritaria em uma festa na casa de Jô, no bairro de Vila Jardim, zona norte de Porto Alegre. No mesmo dia, seu carro, um Audi A3, foi envolvido em acidente na zona sul, com 2 feridos. Quem dirigia era um amigo, que não possui habilitação, e que estaria andando em alta velocidade.

O diretor do Inter, Fernandão, disse que terá uma conversa "cara a cara'' com Jô quando retornar da Bolívia. / ELDER OGLIARI