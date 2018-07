Inter assume liderança e Milan fracassa de novo Mesmo com time misto, a Inter venceu ontem, de virada, a Atalanta por 3 a 1 e reassumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano, com dois pontos a mais que a Roma (73 a 71), que hoje pega, em casa, a Sampdoria. A líder entrou em campo sem Maicon, Lúcio, Samuel, Thiago Motta e Cambiasso, poupados para o jogo de volta contra o Barcelona, na próxima quarta-feira, pelas semifinais da Copa dos Campeões. Já o Milan deu novo vexame. Foi batido pelo Palermo por 3 a 1 e, com 64 pontos a três rodadas do final da competição, está praticamente fora da briga pelo scudetto.