Inter brasileiro fica em 3º, mas Roth não escapa das vaias

Mesmo assim, os cerca de 8 mil gaúchos que estiveram no Estádio Zayed Sports City e apoiaram a maioria dos jogadores não pouparam Celso Roth. Quando sua imagem aparece no telão, antes do início do confronto, houve vaias para o técnico. Embora alguns dirigentes defendam sua permanência no clube, como Fernando Carvalho, presidente de honra, a pressão é grande para que o comando seja trocado.

Roth manifestou o desejo de seguir no Beira-Rio e chegou a chorar durante o jogo. "A diferença é que hoje (ontem) fizemos os gols", declarou, lamentando, mais uma vez, as oportunidades perdidas contra o Mazembe.

A vitória surgiu sem dificuldade. Mesmo abatido, o Inter fez 2 a 0 no primeiro tempo, com Tinga e D"Alessandro. Na etapa final, D"Alessandro novamente e Alecsandro ampliaram o placar e, no fim, o colombiano Molina marcou dois para a equipe coreana.