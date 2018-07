Inter cumpre a obrigação e vence o Catania em Milão

Com gols de Cassano e Palacio, a Internazionale venceu o Catania por 2 a 0, ontem no Estádio San Siro, e alcançou a Lazio na quarta colocação do Campeonato Italiano. O time de Milão tem 18 pontos, mesma ponta pontuação da equipe romana, com saldo de gols idêntico, mas com menor número de gols marcados. Na liderança está a Juventus (22), que no sábado bateu o Napoli (19) por 2 a 0.

A Inter começou o jogo com cinco argentinos em campo: Zanetti, Samuel, Cambiasso, Diego Milito e Palacio, enquanto o Catania escalava nada menos de oito 'hermanos'. Milito e Cambiasso fizeram a jogada do primeiro gol, marcado, de cabeça, por Cassano, aos 28 minutos.

No segundo tempo, a Inter contou a presença também de outro argentino, um colombiano e uruguaio. Perdeu algumas chances e acabou chegando ao segundo gol com um voleio de Palacio no final do jogo.

Se os argentinos foram destaque em Milão, os brasileiros também deixaram sua marca na oitava rodada. No jogo no Estádio Ennio Tardini, o brasileiro Amauri que um dia sonhou com a seleção italiana foi o autor dos dois gols da vitória do Parma sobre a Sampdoria por 2 a 1. De pênalti - em lance que resultou na expulsão do goleiro Romero, da Sampdoria - ele abriu a contagem aos 36 minutos. Ampliou aos 8 da segunda etapa. E no final da partida, também de pênalti, o brasileiro Éder (que começou a carreira no Criciúma) fez o gol de honra da equipe de Gênova.

Volta por cima. Outro brasileiro em ação na rodada da Série A foi Maicosuel. O meio-campista virou vilão na Udinese depois de perder um pênalti ao tentar dar uma cavadinha e facilitou a defesa do goleiro do Braga, que acabou ganhando a disputa e se classificando na Copa dos Campeões, em agosto. Na sua volta ao time de Údine, no mesmo Estádio Friuli, Maicosuel fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Pescara, em um duelo complicado para o time da casa, que teve o ex-palmeirense Danilo expulso com 30 minutos. No pênalti que resultou na expulsão do zagueiro brasileiro o colombiano Quintero cobrou no travessão.

Menos conhecido, o brasileiro Reginaldo, que nasceu em Jundiaí mas que nunca atuou em seu próprio país, foi o autor do gol do Siena, na vitória, de virada, por 2 a 1 da Atalanta. Os gols do time de Bérgamo foram marcados por Cigarini e Bonaventura.

Em Gênova, o capitão Francesco Totti marcou seu gol número 217 na Série A na vitória de virada da Roma sobre o Genoa por 4 a 2. Ele se tornou o terceiro artilheiro da história da competição. A lista é liderada por Silvio Piola, com 274 gols, seguido de Gunnar Nordahl, com 225. Os outros gols da Roma foram de Oswaldo (2) e Lamela.