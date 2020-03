Inter de Milão arrecada fundos para pesquisas por vacina contra o coronavírus

A Inter de Milão lançou neste sábado uma campanha global para arrecadar fundos para financiar as atividades de pesquisa do Departamento de Ciências Biomédicas e Clínicas do Hospital Luigi Sacco, em Milão, que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. A iniciativa "Juntos como um time" foi disponibilizada no Facebook e convida todos os "torcedores e amigos da Inter em todo o mundo" a participarem fazendo uma doação.

O financiamento coletivo foi organizado em colaboração com a Fundação Francesca Rava , que está lutando em conjunto com o governo regional da Lombardia diante da emergência causada pelo coronavírus. "A Inter contribui integralmente para a campanha de arrecadação de recursos, desde os primeiros jogadores do time até a equipe técnica e os funcionários do clube, com uma doação total de 500 mil euros", diz o comunicado oficial.

A medida é mais uma de uma série de iniciativas tomadas pela Inter para apoiar a luta contra a disseminação do coronavírus. Nos últimos dias, o clube italiano doou 300 mil máscaras para a cidade chinesa de Wuhan, epicentro da pandemia. Além disso, os jogadores entraram em campo com um adesivo no uniforme em homenagem à China. Já para a Itália, a Inter destinou 100 mil euros para o hospital Sacco, em Milão, e 300 mil máscaras e outros produtos de saúde à Proteção Civil.