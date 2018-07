Inter de Milão dá vexame e perde em casa do lanterna

A tempestade de neve provocou o cancelamento de duas partidas da 23.ª rodada, incluindo o da Juventus contra o Bologna. Em Milão, porém, houve condições de jogo, e a Internazionale tinha um compromisso teoricamente fácil contra o lanterninha Novara. Mas a equipe dirigida pelo técnico Claudio Ranieri decepcionou sua torcida mais uma vez e amargou a nona derrota no Campeonato Italiano.

O jogo começou com os papéis bem definidos: a favorita Inter no ataque e o Novara se defendendo com o time inteiro. Mas só o meia holandês Sneijder mostrava lucidez no time milanês e era também o único jogador que realmente ameaçava a meta defendida pelo goleiro Samir Ujkani. Resultado: o Novara criou coragem e passou a utilizar mais jogadores no ataque. E a ousadia da modesta equipe acabou sendo premiada aos 11 minutos do segundo tempo. Caraccilo (atacante emprestado pelo Genoa) acertou um belo chute no canto direito e venceu o goleiro Julio Cesar.

A partir daí, a Inter entrou em pânico. Nem mesmo depois da expulsão do volante Radovanovic o time milanês conseguiu se desvencilhar da retranca e apenas nos minutos iniciais criou duas chances para empatar, falhando na finalização. "Sabíamos que enfrentaríamos um time na defesa. Mas fui forçado a começar com apenas um atacante (Diego Milito) porque Pazzini não se sentiu bem no vestiário", lamentou Ranieri.

Em outro jogo realizado ontem, na Sicília, o Catania goleou o Genoa por 4 a 0 - gols de Barrientos (2), Lodi e Bergessio. Já Atalanta e Lecce ficaram no 0 a 0, em Bérgamo.