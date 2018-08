Inter de Milão e Arsenal vencem amistosos e Tottenham é surpreendido com goleada

Depois de empatar com o Chelsea e perder nos pênaltis em sua estreia na International Champions Cup, torneio amistoso que envolve 18 dos principais clubes da Europa, a Inter de Milão venceu o Lyon neste sábado. A partida foi realizada em Lecce, na Itália, e terminou com a vitória do time italiano por 1 a 0.

Em campo, os italianos foram melhores e chegaram à vitória em gol do argentino Lautaro Martínez, destaque do Racing na Copa Libertadores e que recentemente se transferiu para o clube italiano. O seu gol foi marcado no começo do segundo tempo, aos sete minutos.

A Inter encerra sua participação na competição contra o Atlético de Madrid, no próximo sábado. Enquanto o Lyon, que estreou com vitória em cima do Benfica, e agora sofreu seu primeiro revés, joga pela última vez no torneio na terça-feira, em duelo com o Chelsea.

OUTROS JOGOS - Em outros amistosos realizados neste sábado, destaque para dois times ingleses. O Arsenal venceu a Lazio por 2 a 0 em duelo na Suécia. O jovem Reiss Nelson brilhou novamente e abriu o caminho do triunfo, selado com gol do gabonês Aubameyang.

O Tottenham, por sua vez, foi goleado por 4 a 1 pelo Girona, em confronto na Espanha. O time londrino até começou bem, com gol do brasileiro Lucas Moura aos 13 minutos, mas não conseguiu sustentar a vantagem e foi superado pelo adversário espanhol, que construiu o triunfo com gols de Juanpe, Lozano, Portu e Alex Garcia.

Arsenal e Tottenham voltam a campo no próximo fim de semana, na largada do Campeonato Inglês. O time de Harry Kane estreia na competição diante do Newcastle, no sábado. Já a equipe treinada pelo espanhol Unai Emery debuta contra o atual campeão Manchester City, no domingo.