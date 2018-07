Inter de Milão fará proposta para levar Paulinho na próxima semana

SÃO PAULO - A Inter prepara uma investida para tentar levar Paulinho antes do dia 31, quando se fechará a janela de transferências no futebol europeu. O clube italiano colocará na mesa uma oferta de 15 milhões (R$ 40,9 milhões) à vista.

A venda do meia brasileiro Philippe Coutinho para a Inglaterra deixará a Inter em condições de bancar a contratação imediata do volante corintiano. Coutinho é pretendido por Liverpool e Southampton, mas prefere o Liverpool e deve ir para lá por 12 milhões (R$ 32,7 milhões). Assim que a transação for sacramentada, os dirigentes italianos se concentrarão na tentativa de contratar Paulinho.

Em reunião com o presidente Massimo Moratti, o técnico Andra Stramaccioni disse que Paulinho é o único jogador que lhe interessa nesta janela de transferências. E argumentou que comprar um titular da seleção brasileira por 15 milhões pode ser considerado uma pechincha. Segundo o treinador, o corintiano se encaixaria à perfeição em seu sistema de jogo.

A multa rescisória de Paulinho é de 20 milhões (R$ 54,6 milhões), e seus direitos econômicos são divididos meio a meio entre o Corinthians e o Audax-SP (ex-Pão de Açúcar). No meio do ano passado, logo depois da conquista da Libertadores, o clube recusou uma oferta de 8,5 milhões (R$ 23,2 milhões pelo câmbio de ontem) feita pela Inter. E em agosto comprou os 50% que pertenciam ao Banco BMG e deu um aumento para Paulinho a fim de garantir sua presença no Mundial. A estratégia se mostrou muito acertada, e o fato de a oferta que a Inter fará semana que vem ser quase o dobro da feita em julho prova isso.

Se Paulinho sair, o mais cotado para ficar com sua vaga no time é Guilherme. Ele foi contratado da Portuguesa no segundo semestre do ano passado para assumir a posição assim que o titular fosse vendido para a Europa.

ESTREIA

O meia Renato Augusto fará amanhã contra o Mirassol sua primeira partida pelo Corinthians. Ele só não sabe ainda se começará jogando ou entrará no segundo tempo. "Estou bem perto dos 100% na parte física, mas quem vai decidir quanto tempo vou jogar é o treinador."

Quando Tite começar a usar os titulares, ele terá a chance de trocar passes com um velho amigo. "Joguei com o Pato na seleção sub-20 no Sul-Americano de 2007 e a gente até dividiu quarto. É bom reencontrá-lo aqui."