Inter de Milão tenta evitar os erros do xará gaúcho

A Inter de Milão joga nesta quarta-feira para garantir a chance de fazer a final do Mundial de Clubes de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, contra os surpreendentes congoleses do Mazembe. Os italianos enfrentam os coreanos do Seongnam (Coreia do Sul), campeões asiáticos, que atropelaram o Al-Wahda, time da casa, na estreia (4 a 1), às 15 horas (de Brasília, com SporTV).

Rafa Benítez, treinador da equipe italiana, esteve no Estádio Mohammad bin Zayed, onde viu o vexame do Internacional. Certamente pedirá a seus comandados que entrem com mais respeito com os coreanos, certa cautela na defesa até porque o técnico está com o cargo a perigo se não sair de Abu Dabi com o título que a Inter não conquista desde 1965. Todos os craques da equipe deverão estrar em campo.