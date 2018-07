Inter derrapa em casa e irrita presidente

Pior do que isso foi o comentário que circulou no final da partida, de que o uruguaio Diego Forlán teria se recusado a entrar em campo no segundo tempo, para atuar fora de posição. O técnico Claudio Ranieri, que está com o emprego ameaçado há várias rodadas, negou a versão, alegando que não estava discutindo com o jogador, mas "apenas conversando sobre táticas" com ele no banco de reservas.

A Internazionale, eliminada durante a semana pelo Olympique de Marselha da Copa dos Campeões, está sob pressão e com a classificação ameaçada para uma disputa continental na próxima temporada.

Enquanto a Inter amargava mais um péssimo resultado, Udinese e Napoli empatavam por 2 a 2 em um jogo movimentado e cheio de alternativas, em Údine. O time da casa saiu na frente com gols de Pinzi e Di Natale e já comemorava a conquista de mais de três pontos. Mas a expulsão de Fabbrini, aos 15 minutos do segundo tempo, mudou o panorama do jogo.

O Napoli foi à luta e teve logo em seguida um pênalti a seu favor, que foi desperdiçado pelo atacante Cavani. Só que o uruguaio se reabilitou nos minutos finais da partida, marcou dois gols e garantiu um ponto para a sua equipe, que divide o quarto lugar com a Udinese, com 47.

Este resultado acabou sendo favorável à Lazio, que perdeu por 1 a 0 do Catania na sua visita à Sicília. Mesmo assim a equipe dos brasileiros Hernanes e André Dias se manteve em terceiro lugar, com 48 pontos, que vale vaga na fase preliminar da Copa dos Campeões. O gol do Catania foi marcado por Legrottaglie.