Inter e Bayern reeditam a final de 2010

A fase de oitavas de final da Copa dos Campeões será marcada por reencontros. Três dos duelos sorteados ontem, em Nyon, vão reeditar a edição passada da competição. Destaque para o confronto entre Inter de Milão e Bayern de Munique, finalistas em maio deste ano.

Com o 2.º lugar no seu grupo, na fase anterior, a atual campeã poderia até pegar o Barcelona, por exemplo. Agora, terá de encarar o time alemão, sendo o jogo decisivo fora de casa, em 15 de março. A primeira partida será em Milão, no dia 23 de fevereiro.

O Arsenal também sonha em dar o troco no campeonato. Seu adversário será o Barcelona, a quem enfrentou nas quartas de final passada. E, após um empate por 2 a 2, levou 4 a 1 em um jogo marcado por espetáculo de Lionel Messi, autor de quatro gols. O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, não gostou muito do sorteio, mas avisou que pode surpreender. "O Barcelona é, claramente, favorito a conquistar o título", disse. "É difícil (vencer o adversário), mas não é impossível." Josep Guardiola, técnico do Barça, está otimista em novo triunfo. "Esperamos repetir os dois grandes jogos da temporada passada diante de uma equipe que, como o Barcelona, ataca e defende com a bola."

Quem se deu mal nas oitavas da última edição foi o Real Madrid, que não conseguiu passar pelo Lyon. E o sorteio de ontem colocou os times frente a frente mais uma vez. "Temos fresca na memória a eliminatória da temporada passada e espero que este ano possamos dar um passo adiante. A equipe está preparada e conhecemos mais o Lyon do que na última temporada", declarou o diretor Emilio Butragueño. "É difícil dizer o favorito. O Real está melhor do que no ano passado e será uma partida muito interessante", falou o presidente do Lyon, Jean Michel Aulas.

Os outro cinco duelos também foram definidos: Milan x Tottenham, Valencia x Schalke 04, Roma x Shakhtar Donetsk, Copenhague x Chelsea e Olympique de Marselha x Manchester United.

Encontro de brasileiros. A Uefa realizou ontem o sorteio para a fase seguinte da Liga Europa. Destaque para o confronto entre Sevilla e Porto, que terá um duelo especial entre os atacantes Luis Fabiano e Hulk. Quem passar, pegará nas oitavas de final o vencedor de CSKA e PAOK. Único italiano na competição, o Napoli pega o Villarreal.