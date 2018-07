Inter e Grêmio têm objetivos diferentes Internacional e Grêmio encaram de forma diferente a última rodada da fase de classificação da Taça Farroupilha. O Colorado enfrenta o Juventude, em Lajeado, e precisa da vitória para ficar com a liderança do Grupo B. Dunga deve escalar a equipe titular, com um desfalque. O zagueiro Juan, machucado.