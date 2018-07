Inter e Lazio jogam para permanecer na briga

A Internazionale entra em campo hoje, no Giuseppe Meazza, diante da Lazio, precisando da vitória para superar o rival da capital, que tem um ponto a mais (33 a 32) e manter-se próxima dos líderes do Campeonato Italiano. O time de Milão vem de seis vitórias consecutivas no Nacional e no último fim de semana bateu o seu maior rival, o Milan.

A notícia ruim fica por conta da ausência do uruguaio Diego Forlán, desta vez com estiramento na virilha. Thiago Motta, suspenso, também não joga.

A Lazio deve atuar com Hernanes como segundo atacante, armando o time junto com Lulic.

Pato fora. O Milan visita o Novara e o desfalque fica por conta do brasileiro Alexandre Pato, que sofreu lesão muscular. Outros ausentes são o goleiro Abbiati e os meio-campistas Boateng, Flamini, Aquilani e Gattuso. Outros jogos: Bologna x Parma, Cagliari x Fiorentina, Lecce x Chievo, Palermo x Genoa, Siena x Napoli e Udinese x Catania.

Juventus vence. Ontem, a Juventus se consolidou na liderança (41 pontos) ao vencer a Atalanta por 2 a 0. Os gols foram de Lichtsteiner e Giaccherini. Também ontem, a Roma goleou o Cesena por 5 a 0 e seu capitão, Francesco Totti, com os dois marcados, chegou à marca de 211 gols pelo time da capital, superando o recorde de Gunnar Nordahl (Milan), de maior número de gols por uma mesma equipe da liga.