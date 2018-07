Inter e Sport jogam com a obrigação de vencer O Internacional não terá três titulares para enfrentar o Sport Recife, hoje, na Ilha do Retiro. O zagueiro Rodrigo Moledo sofreu lesão muscular e será substituído por Bolívar. O volante Sandro Silva está afastado enquanto o clube negocia a renovação do empréstimo ou aquisição com o Málaga, da Espanha. Em seu lugar entra Elton. O lateral-esquerdo Fabrício estava relacionado, mas sofreu torção de tornozelo nos treinos de sexta-feira. A posição será retomada por Kleber, ex-titular que volta ao time.