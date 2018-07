Inter empata e Cruzeiro goleia o Estudiantes

A equipe dominou o confronto do início ao fim e mostrou força diante de um rival argentino pouco combativo. Os gols foram marcados por Wallyson (2), Montillo (2) e Roger. Com o resultado, o Cruzeiro assumiu a liderança do Grupo 7, com 3 pontos e 5 gols de saldo. O Tolima, que eliminou o Corinthians na pré-Libertadores, também soma 3 (bateu o Guarany, do Paraguai, por 1 a 0), mas perde no saldo.

Outro brasileiro que estreou ontem foi o Internacional, pelo Grupo 6. A equipe gaúcha saiu na frente contra o Emelec, no Equador, gol de Bolatti, mas cedeu o empate nos acréscimos da partida (Gimenez marcou de cabeça).

Hoje é dia de o Grêmio entrar em campo. O time dirigido por Renato Gaúcho recebe o Oriente Petrolero, da Bolívia, no Estádio Olímpico, às 19h45, com amplo favoritismo, em jogo válido pelo Grupo 2, que ainda tem Junior de Barranquilla e o peruano León de Huánuco.