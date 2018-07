Inter empata no fim. Vasco bate Libertad O Internacional evitou a derrota para o The Strongest ontem à noite ao arrancar o empate por 1 a 1, na altitude de La Paz, na Bolívia, aos 43 minutos do segundo tempo. Gilberto foi o salvador da equipe gaúcha, depois que os anfitriões abriram o placar aos 28 segundos da etapa final, com Pablo Escobar.