Inter faz treino fechado para se adaptar à grama sintética do Passo D'Areia

O estádio será palco da partida e o técnico Argel Fuchs está preocupado em adaptar o grupo do Inter a ele, pois possui gramado sintético. A bola costuma correr mais nesse tipo de campo, o que provoca risco de erros no tempo para a tomada de decisões serem cometidos.

Além disso, Argel apostou na privacidade, realizando o treino com os portões fechados do Passo D'Areia. Assim, o treinador pôde fazer testes no time sem revelar a escalação titular. A principal dúvida é se Fabinho atuará no meio-de-campo ou improvisado na lateral direita - Paulo Cezar é a outra opção para a vaga. Mas caso Fabinho jogue na lateral, haveria espaço para a escalação de um atacante - Marquinhos ou Aylon.

Nesta sexta-feira, às 16 horas, o Inter faz o último treino antes do duelo decisivo com o São José. A primeira partida, disputada no Beira-Rio, terminou empatada em 0 a 0. Qualquer empate com gols classifica o Inter para a decisão do Campeonato Gaúcho. Novo 0 a 0 leva a definição do finalista para a disputa de pênaltis.