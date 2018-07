Inter ganha outra e mantém recuperação

A Internazionale continua se recuperando no Campeonato Italiano. Ontem, atuando no Giuseppe Meazza, a Inter venceu a Fiorentina por 2 a 0 e melhorou sua posição na tabela. Agora a equipe de Milão tem 17 pontos, em 9.º lugar. A Fiorentina, que amargou a 6.ª derrota, soma 16.

Para a torcida da Inter, valeu o esforço dos jogadores, já que técnica está em falta no time. Uma das exceções é o meia Philippe Coutinho. Dos pés do brasileiro saíram as melhores jogadas da equipe, incluindo a assistência para o primeiro gol, marcado por Pazzini, aos 40 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, Philippe Coutinho iniciou a jogada que culminou com uma trombada do japonês Nagatomo e a bola entrando no gol da Fiorentina, aos 3 minutos do segundo tempo. Depois a Inter, no contra-ataque, perdeu dois gols feitos e a chance de ampliar o placar, diante de um adversário sem nenhum poder de reação.

Já a Lazio, com um gol de Miroslav Klose aos 42 minutos do segundo tempo, venceu o Lecce por 3 a 2 e alcançou a vice-liderança provisória, com 28 pontos. O atacante alemão fez o primeiro gol e participou também do outro da equipe romana, marcado por Cana. Também ontem, Siena 0 x Genoa 2.

Hoje, o Milan vai a campo com um objetivo principal: colocar a Juventus sob pressão. O time de Robinho, Alexandre Pato e Thiago Silva vai a Bolonha enfrentar a equipe local. Mas, se vencer, ultrapassará o rival na classificação e deixará o time de Turim na obrigação de bater a Roma, amanhã, no Estádio Olímpico, para manter a liderança.

O Milan tem 27 pontos após 13 rodadas e vem crescendo no campeonato. A Juventus tem 29.

A Udinese, igualmente com 27 pontos, mas saldo e número de gols marcados inferior aos do Milan, também briga pelo primeiro lugar e recebe o Chievo.

Os brasileiros do Milan devem começar a partida em Bolonha. Thiago Silva é titular absoluto da zaga e Robinho e Pato, que começa a atingir o ritmo de jogo ideal após retornar de mais uma contusão, estão se entendendo bem.Mas Ibrahimovic tem lugar cativo na equipe e por isso a tendência é que o Milan atue com três atacantes. Completam a rodada Novara x Napoli, Atalanta x Catania e Cagliari x Parma.