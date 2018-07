Inter joga no Equador e Cruzeiro pega algoz em casa

Apesar dos mistérios do técnico Celso Roth, o time não será muito diferente daquele que ganhou a competição no ano passado. Novidades: o goleiro Lauro retomou a titularidade nesta temporada e o volante argentino Bolatti faz sua estreia hoje. O único titular ausente é o zagueiro Bolívar, contundido. Sorondo assume a vaga.

Pelo Grupo 7, o Cruzeiro inicia em Sete Lagoas, às 22 horas, sua caminhada na Libertadores contra um carrasco - o Estudiantes conquistou o título de 2009 em pleno Mineirão. Após derrota no clássico com o Atlético-MG, no sábado, o técnico Cuca muda o time e escala Wellington Paulista e Wallyson no ataque.