Inter joga para confirmar arrancada

A Internazionale busca sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Italiano, hoje, às 11h, diante do Catania. Após uma largada irregular, o time de Milão derrotou na sequencia Chievo, Fiorentina e Milan e subiu bons degraus na classificação - atingiu os 15 pontos.

A rodada deste fim de semana, a oitava, é fundamental para a Inter de Milão confirmar a arrancada e mostrar que tem força para brigar pelo título - hoje está fora da disputa.

O confronto contra o Catania será em casa. Se vencer o jogo vai a 18 pontos e se mantém na cola dos ponteiros do campeonato, Juventus e Napoli. Daqui a três rodadas, haverá o tira-teima entre Inter e Juventus.

Andrea Stramaccioni, 36, mais novo técnico da Série A, deseja conseguir a vitória a qualquer custo. Sua ideia é escalar um "tridente" ofensivo com Palacio, Cassano e Milito. O problema é a falta de entrosamento. Uma das críticas ao trabalho de Stramaccioni é a alternância nas escalações - o time não repete a formação dois jogos seguidos.

Mas Stramaccioni afirma que busca o equilíbrio e exige que sua equipe consiga ao mesmo tempo ser ofensiva sem deixar a defesa desguarnecida.

O Catania vem fazendo uma campanha bastante regular, com 11 pontos, e promete dificultar a vida do poderoso time de Milão.

A Roma, com 11 pontos, também busca uma reação no Italiano. Fora de casa, enfrenta o Genoa (9 pontos). Um dos problemas da Roma, no entanto, está fora das quatro linhas.

Problemas de grupo. O treinador checo Zdenek Zeman vem tendo problemas com alguns dos jogadores do elenco, entre eles dois atletas que atuam na seleção italiana, Pablo Osvaldo e De Rossi - ambos jogaram na vitória de terça-feira, por 3 a 1, contra a Dinamarca, pelo Grupo B das Eliminatórias da Copa. A dúvida é se o técnico vai escalá-los. A relação com eles é tensa.

Por isso todas as atenções estão voltadas para a escalação que o treinador checo usará no jogo contra o Genoa.

Outros jogos. As demais partidas de hoje pela oitava rodada são: Cagliari x Bologna; Atalanta x Siena; Chievo Verona x Fiorentina; Palermo x Torino; Parma x Sampdoria e Udinese x Pescara.