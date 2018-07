Inter joga pela vaga. E pode perder técnico

O time colorado desembarcou na segunda-feira em Guayaquil e realizou ontem um treino no local da partida. O técnico Jorge Fossati, que está nos planos da Federação Equatoriana de Futebol para assumir a seleção do país, ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Índio, machucado - ele sofreu uma torção no joelho e vai passar por uma última avaliação momentos antes do jogo. O meia Andrezinho entra na vaga de Giuliano.

Apesar de não ter chances de avançar de fase, o Emelec tenta o seu primeiro ponto na competição (perdeu os quatro jogos anteriores) e terá time completo para enfrentar o Inter, dono de oito pontos no Grupo 5.

Ontem, o Colorado confirmou a contratação do atacante Everton, de 24 anos. O atleta disputou o Campeonato Gaúcho pelo Caxias e também já atuou pelo Grêmio. O contrato é de empréstimo, até dezembro.