Inter leva 3 e termina em 2º no Grupo A

Quem ficou com a liderança da chave foi o Tottenham, que empatou com o holandês Twente por 3 a 3. No Grupo C, o Manchester terminou em 1.º ao empatar com o Valencia (1 a 1) e o Barcelona fez 2 a 0 no Rubin Kazan, em jogo do Grupo D.

Hoje serão conhecidos mais dois classificados. A Roma é a favorita no Grupo E e só precisa empatar com o Cluj para avançar. O Basel, que enfrenta o Bayern de Munique, também sonha. Pelo Grupo H, Arsenal e Braga dividem a 2.ª colocação com 9 pontos e brigam pela vaga. Os ingleses enfrentam o Partizan e os portugueses pegam o Shakhtar. No Grupo G, o Milan cumprirá tabela contra o Ajax e terá Ronaldinho Gaúcho em campo. Também classificado, o Real Madrid enfrenta o Auxerre.