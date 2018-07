Inter leva nos pênaltis e Falcão se redime Inter e Grêmio fizeram outra partida eletrizante, mas desta vez, no Estádio Olímpico, o Colorado levou a melhor, conquistando o título gaúcho nos pênaltis (5 a 4), depois de devolver no tempo normal o placar de 3 a 2 que havia sofrido no primeiro jogo.