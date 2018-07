Inter: mudanças na véspera da viagem para Abu Dabi Imprevistos atrapalharam o ambiente do Internacional ontem, na véspera do embarque para Abu Dabi, onde estreia no Mundial de Clubes na terça-feira. Primeiro, Glaydson teve de ser retirado da delegação que tenta o segundo título colorado na competição. O volante não conseguiu se recuperar de lesão na panturrilha e dará lugar ao jovem atacante Eduardo Sasha. Depois, a Fifa não aceitou a inscrição de Rodrigo. Segundo a entidade, o zagueiro defenderia a quarta equipe na mesma temporada, o que não é permitido. A diretoria do clube gaúcho tenta colocar Sorondo, que estava em vias de ser dispensado, no torneio.