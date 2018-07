Inter pega o Tricolor; Fla é eliminado De forma dramática, com gol de Giuliano aos 43 minutos do segundo tempo, o Internacional conseguiu a classificação para a semifinal da Taça Libertadores contra o São Paulo. O time gaúcho perdeu por 2 a 1 no Estádio Centenário de Quilmes, na Argentina, mas o gol fora de casa garantiu a classificação, já que, na partida de Porto Alegre, o Inter havia vencido por 1 a 0.