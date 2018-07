Inter perde na Argentina por 3 a 1 e se complica O Internacional fracassou na Argentina. Depois de ter segurado o Banfield no primeiro tempo, caiu demais no segundo e acabou permitindo a vitória do time da casa por 3 a 1. Agora, no confronto de volta, na próxima semana, em Porto Alegre, os gaúchos terão de vencer por 2 a 0 ou por três gols de diferença para seguir na competição.