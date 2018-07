Inter planeja ampliar capacidade do Beira-Rio aos poucos

"Começaremos usando capacidade de dez mil pessoas. No segundo jogo, 20 mil e no terceiro jogo, usaremos toda a capacidade da arquibancada inferior, que é de 26 mil torcedores. A partir daí, começaremos a usar a arquibancada superior, seguindo o planejamento de ir testando setor por setor do estádio", explica o vice-presidente do Inter, José Alfredo Santos Amarante.

O primeiro jogo do estádio depois de ser reformado será entre Internacional e São Paulo de Rio Grande, pelo Campeonato Gaúcho. Depois, no dia 2 de fevereiro, o Beira-Rio vai receber o Cruzeiro-RS. A terceira partida previamente marcada será em 15 de fevereiro, contra o Caxias, já com toda a arquibancada inferior liberada.

De acordo com o Internacional, o clube aguarda a agenda da presidente Dilma Rousseff para definir o evento oficial de entrega do estádio. Na última terça-feira, os Bombeiros fizeram uma vistoria no local, que será repetida pelo Comando da Brigada Militar.