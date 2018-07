Inter pode até empatar, mas promete ir à frente

O Internacional pode empatar com o Estudiantes de La Plata em Quilmes, na Argentina, hoje, para garantir uma vaga para as semifinais da Taça Libertadores. A vantagem foi obtida no primeiro jogo, na quinta-feira passada, quando o time brasileiro venceu por 1 a 0 no Beira-Rio.

Diante da situação favorável, integrantes do clube gaúcho evitam dar pistas sobre a estratégia do jogo. O volante Sandro descarta a possibilidade de entrar em campo pensando em segurar o resultado. "Quem entra pensando em empatar acaba perdendo", adverte. "O Internacional não vai especular nada, vai sair para jogar", avisa o goleiro Abbondanzieri.

O atacante Alecsandro é mais comedido. "Não podemos nos desesperar para fazer um gol de qualquer jeito", recomenda. "Como estamos vencendo, quem tem que correr mais é o adversário", lembra o atacante.

O técnico Jorge Fossati não divulgou a escalação, mas estuda a possibilidade de reforçar o meio-campo, montando o time no esquema 3-6-1. Se confirmar, vai tirar o atacante Walter e escalar o meia Andrezinho, que vai formar o meio-campo Sandro, Guiñazu e D"Alessandro.

Estudiantes. Segundo a imprensa argentina, a formação mais provável do Estudiantes será no 4-4-2, com Gastón Fernández e Mauro Boselli no ataque. O volante Braña está lesionado e desfalca o time.