Inter põe fim a festa africana e leva título

O Mazembe, da República Democrática do Congo, chegou ao Zayed Sports City, ontem, em Abu Dabi, ovacionado pelo público e com total apoio do torcedor local e dos brasileiros que lá estavam para apoiar o Internacional, de Porto Alegre. O sonho dos africanos de ganhar o inédito título mundial, no entanto, foi facilmente anulado pela competência tática da Internazionale de Milão, que fez 3 a 0, sem sofrimento, ficou com a taça do Mundial de Clubes e fechou o ano "mais perfeito" de sua história.

A Inter obteve sua quinta conquista desde o início da temporada 2009/2010. Antes, havia levado a Copa dos Campeões, o Campeonato Italiano, a Copa Itália e a Supercopa Italiana. Foi o terceiro título mundial do clube de Milão, que quebrou jejum de 45 anos. No fim, os jogadores fizeram muita festa e, agora, devem ter um pouco mais de tranquilidade para buscar a recuperação no Campeonato Italiano, em que fazem fraca campanha, e para seguir adiante na busca pelo bicampeonato da Copa dos Campeões da Europa.

O técnico Rafa Benítez, ameaçado de demissão antes do Mundial, dificilmente perderá o cargo até o fim da temporada, a não ser que o time continue mal no Italiano e fracasse nas oitavas de final da competição europeia.

O Mazembe, que havia derrotado o Inter brasileiro na semifinal, sai no lucro do torneio. Afinal, deixou de ser um clube desconhecido, ganhou os holofotes e ficou com o honroso vice-campeonato. A equipe perdeu, sobretudo, pela fragilidade tática. Seus atletas saem muito ao ataque e têm dificuldade para se recompor na defesa. Dão espaço aos adversários e marcam mal. Os brasileiros, na terça-feira, não aproveitaram e acabam superados pelos bons chutes dos africanos. Ontem, a Inter se fechou e foi letal nos contra-ataques. Em 17 minutos, já havia feito dois gols, com Pandev e Eto"o. No segundo tempo, Biabiany fechou o placar. "Tivemos boa atuação, espírito de equipe", afirmou Eto"o, eleito craque da competição. O camaronês revelou que passará o Natal no Brasil.