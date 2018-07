Inter recebe o Avaí e treina para Mundial Apesar de não admitir abertamente, o técnico Celso Roth vai comandar mais um "treino", hoje, às 17 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o desesperado Avaí, visando à disputa do Mundial de Clubes. Estão previstas as voltas de Alecsandro, Guiñazu e D"Alessandro.