Inter se reapresenta e treina com os retornos de Eduardo Sasha e Ernando Depois de um dia de folga na segunda-feira, o Internacional se reapresentou nesta terça e realizou o primeiro treinamento visando as quartas de final do Campeonato Gaúcho, contra o São Paulo, domingo, no Beira-Rio. E o dia foi de boas notícias para o técnico Argel Fucks, que contou com os retornos do zagueiro Ernando e do atacante Eduardo Sasha.