Inter se salva a dez segundos do fim

A Inter quase jogou fora a classificação para a semifinal da Copa da Itália, mas achou um gol a 10 segundos do fim da prorrogação e derrotou o Bologna por 3 a 2 ontem no San Siro. Seu adversário sairá do jogo de hoje entre Roma e Fiorentina.

Os donos da casa venciam por 2 a 0 até os 35 minutos da segunda etapa, e a vaga parecia estar garantida. Mas o Bologna fez dois gols em quatro minutos - Diamanti e Gabbiadini - e tornou o jogo dramático.

O gol que classificou a Inter foi marcado de cabeça pelo zagueiro Ranocchia depois de uma cobrança de escanteio.

O último semifinalista será definido no confronto entre dois times que vinham bem no Campeonato Italiano, mas começaram mal o ano. A Roma perdeu para o Napoli por 4 a 1 e para o Catania por 1 a 0 (ambas fora de casa), e a Fiorentina foi batida em seu estádio pelo Pescara por 2 a 0 e depois pela Udinese em Udine por 3 a 1.

O técnico Zdenek Zeman não poderá contar com três jogadores importantes do setor ofensivo: Totti está machucado e Lamela e Osvaldo cumprirão suspensão.

O meia Marquinho, ex-Fluminense, não foi convocado em punição ao fato de ter reclamado ao ser substituído diante do Catania.

"Marquinho está fora por motivo disciplinar. Ele fez algo que não deveria ter feito", disse o treinador.

Ambição. A Fiorentina está fazendo uma boa temporada sob o comando do ex-atacante Vincenzo Montella. E aposta muito na Copa da Itália.

"Passar pela Roma e chegar à semifinal praticamente garantirá nossa presença na Liga Europa", disse o treinador. Isso é verdade porque Juventus e Lazio, que se enfrentarão na outra semifinal, deverão se classificar para a Copa dos Campeões e com isso abrir mão da outra competição europeia.