Inter só empata e Roma pode assumir liderança Invicta há 21 partidas, a Roma pode assumir hoje a liderança isolada do Italiano se vencer a Atalanta, no Estádio Olímpico, já que a Inter só empatou ontem com a Fiorentina por 2 a 2 e tem vantagem de apenas 2 pontos sobre o time da capital (67 a 65). Eto"o (foto)fez um gol, mas lamentou o resultado. Keirrison deixou sua marca para a Fiorentina. O Milan, de Ronaldinho Gaúcho, 3.º colocado com 63, também luta pelo scudetto. Hoje, recebe o Catania no Estádio San Siro.