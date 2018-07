Inter testa setor ofensivo com D'Alessandro, Seijas, Roberson e Diego

Foi o que voltou a mostrar Antonio Carlos no treinamento da manhã desta quarta-feira, quando comandou um trabalho de ataque contra defesa. As formações usadas não podem ser consideradas como uma titular e uma reserva, pois as peças estavam mescladas. Mas Seijas e D'Alessandro treinaram na mesma formação.

Além disso, o setor ofensivo do time dos dois estrangeiros contou com o recém-contratado Roberson, que estava no Juventude, e o jovem Diego. Esse time, com coletes pretos, não possuía um goleiro e teve a seguinte formação: Léo Ortiz, Paulão, Eduardo e Artur; Fernando Bob, Eduardo Henrique e Seijas; Diego, D’Alessandro e Roberson.

Já a equipe com coletes verdes possuía a base titular da defesa, contou com os recém-contratados Neris e Uendel e foi escalada com: Danilo Fernandes; Ceará, Neris, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo, Gustavo Ferrareis e Andrigo; Brenner e Nico López.

O Inter volta a treinar na tarde desta quarta-feira, quando fará um trabalho físico. O elenco prossegue em Viamão até 26 de janeiro e fará dois jogos-treino nesse período. O primeiro será no sábado, diante do Inter de Lages. Depois, no dia 26, duelará com o Tubarão.

O primeiro compromisso do Inter por uma competição oficial em 2017 será em 29 de janeiro, quando o time vai encarar o Veranópolis, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho.