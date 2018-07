Inter usa documento da CBF para escalar Oscar O Internacional sustenta que a condição de jogo do meia Oscar é legal mesmo depois de a Justiça Trabalhista paulista ter dado parecer favorável ao São Paulo na briga que travam nos tribunais. A argumentação do clube gaúcho e dos advogados do jogador está baseada em documento emitido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no dia 15. Em resposta ao clube peruano Juan Aurich, que questionou a presença de Oscar em campo na Taça Libertadores, a CBF atestou que o atleta "se encontrava regularmente registrado e em condições de jogo pelo SC Internacional".