Inter vai brigar na Justiça por Oscar

O futuro de Oscar virou uma questão de valores. São Paulo e Internacional deram ontem sinais de que estão dispostos a sentar e discutir uma quantia para que o jogador siga no Beira-Rio, desejo manifestado pelo meia - já Casemiro, que recebeu a mesma proposta há dois anos, optou por ficar no Tricolor (leia na pág. E2). Para tentar modificar os R$ 9,5 milhões previstos inicialmente, porém, os dois lados divergem no entendimento sobre o caso, que deve ter um desenrolar jurídico nos próximos dias.

No Tricolor, o retorno de Oscar ao Morumbi é usado como manobra para levantar este valor. Segundo a diretoria, o jogador seria recebido normalmente. "Nossa intenção é de que o jogador seja reintegrado", garantiu o vice de futebol são-paulino, João Paulo de Jesus Lopes. "É um filho nosso que saiu por algum tempo e será muito bem recebido de volta."

Para evitar mais hostilidades, o clube garante que não cobrará multa caso Oscar não se apresente nos próximos dias - com o contrato restabelecido, teria direito a fazer isso. "Seria muito autoritário de nossa parte, é lícito que ele converse com seus agentes e se apresente em 4 ou 5 dias", afirmou João Paulo. O São Paulo, porém, está de olho na valorização que o jogador teve no Sul. Por isso, quer elevar o valor da rescisão, que se baseava na avaliação e no salário que Oscar recebia no Morumbi - cerca de R$ 15 mil mensais.

Para um futuro acordo, o Tricolor até já elegeu um possível interlocutor: o ex-jogador Fernandão, atual diretor técnico do Internacional. "Recentemente tivemos contatos informais com o Fernandão, que passou pelo Morumbi e tem ótima relação conosco. Ele nos disse que no momento apropriado vai haver uma conversa entre as partes", afirmou João Paulo.

Ao portal Terra, o presidente do Inter, Giovanni Luigi, descartou a possibilidade de negociar com o São Paulo. Ele afirma que o clube gaúcho já previa a possibilidade de ocorrer este desfecho e ainda tem 'remédios' judiciais para tentar reverter a situação.

João Paulo de Jesus Lopes ironizou as possíveis medidas cogitadas pelos gaúchos. "Não sabia que ele (Luigi) era farmacêutico. Não esperamos contato do Inter, e sim do próprio jogador", afirmou o dirigente do Tricolor. "Mas acho que vai haver bom senso para respeitar as leis e cumprir as obrigações, que já foram acatadas pela CBF."

Recurso. No Inter, os dirigentes não falam abertamente sobre a possibilidade de pagar a multa. "Estamos avaliando qual medida iremos tomar e vamos agir na hora certa. Anda não tivemos participação jurídica neste processo", reafirma o assessor jurídico do Inter, Rogério Pastl. O advogado lembra que a dívida é de Oscar e que o clube gaúcho tem acordo firmado com o meia.

A diretoria colorada, no entanto, deve instruir o jogador a tentar um novo efeito suspensivo para que ele possa atuar pelo clube nas próximas partidas - anteontem, a CBF acatou o ofício do TRT-SP e registrou o meia no BID como atleta do São Paulo. Este novo recurso só poderá ser feito no Tribunal Superior do Trabalho (TST) de Brasília, próxima esfera do caso.

O advogado de Oscar, André Ribeiro, não retornou os contatos feitos pela reportagem.