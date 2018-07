Inter vai em busca da 2ª vitória

Hoje, o Inter enfrenta o Avenida, em Santa Cruz do Sul, às 17h. Na sequência, mais três jogos: 18h - Veranópolis x Universidade; 18h - Pelotas x São Luiz; 19h30 - Caxias x Ypiranga.

A estreia do Inter, apesar da vitória, foi decepcionante. O gol surgiu numa falha do goleiro Eduardo Martini, do Novo Hamburgo, e algumas peças importantes decepcionaram, como os atacantes Dagoberto, recém-contratado do São Paulo, e Leandro Damião, goleador do time na temporada passada.