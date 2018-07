Inter vence Botafogo e tira vaga do Fla no G-5

Faltando duas rodadas para o final do Brasileiro, a luta tanto na parte de cima da tabela quanto na zona do rebaixamento permanece acirrada. Ontem, um dos grandes vencedores foi, sem dúvida, o Internacional, que bateu o Botafogo por 2 a 1, no Engenhão, e praticamente eliminou um adversário direto da briga pela Libertadores. Também o Flamengo, que empatou por 0 a 0 com o Atlético-GO, acabou perdendo seu lugar no G-5 ao ser ultrapassado pelo próprio Inter.

No fundo da tabela, o drama envolvendo principalmente Cruzeiro, Ceará e Atlético-PR não é recomendado para corações sensíveis. O time mineiro permanece fora da área vermelha por ter um ponto a mais do que os cearenses e paranaenses. Poderia ter encerrado a rodada respirando com mais tranquilidade, caso tivesse vencido, em casa, o Atlético-PR. No entanto, só empatou por 1 a 1. Na próxima rodada tem nova oportunidade de se afastar da zona do rebaixamento: vai pegar fora de casa o Ceará, outro adversário direto na luta pela permanência na Série A.

Inter, o grande vencedor. O Botafogo voltou a decepcionar em pleno Engenhão ao perder mais um jogo pelo Brasileiro. O algoz da vez foi o Internacional, que venceu o time carioca por 2 a 1. Com a derrota - a quinta nos últimos seis jogos - a equipe alvinegra despencou para o 8.º lugar, mas continua com chance de classificação para a Libertadores. Já o Inter, com 57 pontos, está em quarto lugar.

O primeiro tempo foi muito truncado, com chances apenas em chutes de bola parada, e o Inter só abriu o placar nos acréscimos, com Leandro Damião. Em desvantagem, o time carioca passou a jogar melhor na metade da segunda etapa, justo quando a equipe gaúcha fez 2 a 0. Andrezinho, que havia entrado no lugar de Gilberto, lançou Oscar na área. Sozinho, o meia bateu para vencer Jefferson.

O Botafogo diminuiu para 2 a 1 com Felipe Menezes, aos 31. O gol animou a equipe carioca, que pressionou muito atrás do empate, mas em vão.

Flamengo em clima tenso. No Serra Dourada, Atlético-GO e Flamengo não saíram do 0 a 0, resultado que deixou o Rubro-Negro carioca em clima tenso, fora do G-5, mas com os mesmos 57 pontos do Internacional. Já o Atlético-GO soma 44 pontos e disputa vaga na Sul-Americana.

No primeiro tempo, a grande torcida, a melhor qualidade técnica e a necessidade de vencer pressionaram um cauteloso Flamengo, que parecia mais disposto a evitar a derrota. Mesmo assim, foi o Fla que desperdiçou as melhores chances, com Renato Abreu, aos, 19 minutos, e Deivid, aos 40 minutos.

Mas o time carioca também teve sorte de não levar dois gols com o goleiro Felipe batido. Marcão, aos 7 minutos, chutou para fora e. aos 29, Thiago Feltri bateu por cima do travessão.

Na etapa final, o Atlético-GO parou o Fla com mais posse de bola e melhor passe, embora tenha voltado a fracassar no ataque. Por isso, não conseguiu encerrar um jejum de seis jogos sem vitória.

Resignadas com o empate, as equipes se despediram do maior público e renda do Serra Dourada em 2011: 37.828 pagantes para R$ 1.286.080,00.

Vida ou morte em Minas. Encarado pelos dois times como jogo de vida ou morte na luta contra o rebaixamento, o empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Atlético-PR, em Sete Lagoas (MG), foi ruim para os mineiros e péssimo para o clube paranaense. As duas equipes deixaram o campo sob vaias.

O Cruzeiro permanece em 16.º, com 39 pontos. No domingo, encara o Ceará, o 17.º, em Fortaleza. Também no domingo, o Atlético-PR pega o rebaixado América-MG, em Uberlândia.

O jogo foi fraco tecnicamente e os dois gols nasceram de falhas do adversário. Aos 25 minutos do 1.º tempo, o Atlético-PR saiu na frente, com um gol de Marcinho. Aos 42, ainda do primeiro tempo, Charles empatou de cabeça. Na segunda etapa, o nervosismo tomou conta das duas equipes, que pouco fizeram.