Inter vence com dois de Dagoberto Dagoberto desencantou e quem ganhou com isso foi o Internacional, que venceu o Caxias por 2 a 0, ontem à tarde em Caxias do Sul. O ex-são-paulino marcou os dois gols da equipe colorada, que passou ao segundo lugar no Grupo 1 do Campeonato Gaúcho, com 10 pontos. Na próxima rodada, o Inter recebe o Cruzeiro, quarta-feira à noite.