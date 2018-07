Inter vence dérbi e tira o Milan da liderança

Com um gol de Diego Milito, a Internazionale venceu o Milan por 1 a 0, ontem, no Estádio San Siro, e consolidou sua boa fase no Campeonato Italiano. Agora a equipe dos brasileiros Julio Cesar, Maicon e Lúcio tem 32 pontos, contra 38 da líder Juventus, que só empatou com o Cagliari.

O primeiro tempo em Milão foi equilibrado, mas o futebol apresentado pelas duas equipes não fez jus à importância do dérbi. Mais preocupadas com a marcação, Milan e Inter criaram poucas chances de gol.

O Milan tomou a iniciativa, mas quase foi surpreendido aos 4 minutos, em uma saída errada da defesa após um cruzamento da direita; Thiago Motta cabeceou a bola para a rede; o juiz, porém, marcou impedimento.

A equipe rossonera chegou a finalizar algumas vezes, com Ibrahimovic, Pato e Boateng, e até acertou uma bola no travessão, com Van Bommel. Mas a melhor chance foi da Inter, aos 39 minutos. Nagatomo cruzou da esquerda para Alvarez, mas o goleiro Abbiati salvou.

O gol da Inter, aos 8 minutos do segundo tempo, marcado por Milito após falha de Abate, mudou o panorama do clássico.

A Inter recuou para defender o ótimo resultado, enquanto o Milan se mandou todo para o ataque. Robinho entrou no jogo e criou uma grande chance aos 38 minutos para empatar, mas chutou em cima de Julio Cesar. Depois a Inter passou a rebater bolas para todos os lados até o apito final: 1 a 0.

As duas equipes foram beneficiadas pelo tropeço de rivais. A Juventus amargou um empate por 1 a 1 com o Cagliari, em Turim, e a Udinese foi derrotada por 3 a 2 em sua visita ao Genoa.

Em Turim, o sérvio Milos Krasic deixou louco de raiva na tribuna de honra o presidente da Juventus, Andrea Agnelli. Aos 49 do segundo tempo, à frente do goleiro, o atacante sérvio errou feio a finalização e jogou fora o que todos no estádio esperavam que seria o gol da vitória.

Krasic, que andava meio sumido, recebeu uma nova chance do técnico Antonio Conte, que o colocou no lugar de Matri, aos 27 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava empatado por 1 a 1 - gols de Vucinic, aos 7 minutos do segundo tempo, e de Cossu, aos 3 minutos da segunda etapa. Mas o sérvio, provavelmente fora de ritmo, acabou deixando Agnelli e o restante da torcida muito frustrados.

No Estádio Olímpico, a Lazio se reabilitou ao derrotar a Atalanta por 2 a 0, com gols de Hernanes (pênalti) e Miroslav Klose, um em cada tempo.