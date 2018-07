Inter vence em casa e pula para a 3ª posição Depois de quase um mês, a Inter de Milão voltou a vencer no Campeonato Italiano, pulando para a terceira colocação, com 38 pontos. O triunfo por 2 a 0 sobre o Pescara veio com gols de Palacio e Guarin. Ainda ontem, pela 20.ª rodada, o Bologna fez 4 a 0 no Chievo. Hoje, a líder Juventus visita o Parma, ao meio-dia (horário de Brasília), único time que ainda não perdeu como mandante no campeonato. A Lazio, vice-líder, recebe o Atalanta, enquanto o Napoli (4.º) pega o Palermo. Tentando subir na classificação (sétimo colocado), o Milan visita a Sampdoria.