Inter vence Emelec e garante 1º lugar Com gols de Rafael Sóbis e Leandro Damião, o Inter bateu o Emelec por 2 a 0, no Beira-Rio, e passou às oitavas como líder do Grupo 6. O resultado ajudou o Jaguares, do México, que se classificou em 2º mesmo perdendo por 2 a 1 do Jorge Wilstermann.