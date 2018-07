Inter vence Fiorentina e consolida recuperação A Internazionale voltou a mostrar ontem que está se recuperando no Italiano. O time de Milão bateu a Fiorentina por 2 a 0 e subiu para o 9.º lugar, com 17 pontos. O meia brasileiro Philippe Coutinho foi o destaque, ao dar assistência para Pazzini marcar o primeiro gol do time, aos 40 minutos do primeiro tempo. Já a Lazio venceu fora de casa o Lecce por 3 a 2, com muita dificuldade, e assumiu a vice-liderança provisória, com 28 pontos. Hoje, o Milan enfrenta o Bologna, enquanto a líder Juventus só entra em campo amanhã, contra a Roma.