Inter vence jogo incrível sob o olhar de Mano

MILÃO

Mano Menezes deu sorte aos brasileiros ao acompanhar a partida entre Inter de Milão e Tottenham, ontem, no Estádio Giuseppe Meazza, pela Copa dos Campeões. Ao contrário do dia anterior, quando viu o Milan, de Ronaldinho Gaúcho, Pato e Robinho, perder para o Real Madrid por 2 a 0, Mano deve ter gostado da vitória por 4 a 3 da equipe de Julio Cesar, Maicon, Lúcio e Philippe Coutinho, que fizeram boa apresentação. Pelo menos na primeira parte do jogo, em que a Inter saiu de campo vencendo por 4 a 0, com assistência de Coutinho em dois gols.

A partida começou eletrizante. Zanetti marcou no 1.º minuto. Em seguida, o goleiro Gomes, do Tottenham, foi expulso ao fazer pênalti. Eto"o não desperdiçou. Stankovic foi o terceiro a balançar a rede e Eto"o marcou mais uma vez. No segundo tempo, o lateral inglês Bale fez o primeiro aos 6 minutos. O susto, no entanto, surgiu no fim do jogo, quando marcou mais dois em menos de um minuto. Faltou tempo para empatar a partida. O resultado deixou a atual campeã no topo do Grupo A. O Tottenham continua em segundo na chave, com o empate entre Twente e Werder Bremen por 1 a 1.

Messi resolve. Em partida fraca, o Barcelona cumpriu a tarefa: ganhou do Copenhague, em casa, e assumiu a ponta da tabela. Quem se destacou foi Lionel Messi, autor dos dois gols, sendo o primeiro um golaço: uma bomba no ângulo do goleiro Wiland. No outro confronto, o Panathinaikos ficou no 0 a 0 com o Rubin Kazan.

Outro que cumpriu o dever foi o Manchester United. Bateu os turcos do Bursaspor por 1 a 0, gol de Nani, e virou líder do grupo, graças ao empate do Rangers com o Valencia (1 a 1).

Pelo Grupo B, o Lyon bateu o Benfica por 2 a 0 e manteve a liderança e a invencibilidade na competição. O Schalke 04 também foi bem: ganhou do Hapoel Tel Aviv: 3 a 1.