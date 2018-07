Interdições para a Fórmula Indy complicam trânsito em São Paulo

SÃO PAULO - Os carros da Fórmula Indy só vão entrar na pista do circuito de rua do Anhembi na manhã de sábado, mas a realização da prova neste fim de semana já causa efeitos na cidade de São Paulo, principalmente por conta das interdições realizadas na zona norte da capital paulista. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo, em certo momento no início desta tarde de sexta foram registrados 69 quilômetros de congestionamentos, sendo nove deles apenas na zona norte da cidade.

A situação, porém, chegou a ser pior no início da manhã sexta-feira na região. Às 9 horas, a Marginal do Rio Tietê tinha 11 quilômetros de engarrafamento, no sentido da rodovia Castelo Branco, na pista expressa, da Ponte Imigrante Nordestino até a Rua Milton Rodrigues.

A CET interditou, a partir das 22 horas de quinta-feira, várias vias nas proximidades do Anhembi, com a intenção de facilitar a realização dos últimos preparativos para a corrida de domingo da Fórmula Indy.

O tráfego foi bloqueado na pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Casa Verde, na Avenida Olavo Fontoura, em ambos os sentidos, entre a Praça Campo de Bagatelle e a Rua Brazelisa Alves de Carvalho, na Rua Professor Milton Rodrigues, em ambos os sentidos, na Rua Marechal Leitão de Carvalho, entre a Rua Massinet Sorcinelli e a Avenida Santos Dumont, na Rua Marssinet Sorcinelli, entre a Marginal do Rio Tietê e a Rua Marechal Leitão de Carvalho.

Como alternativa, a CET recomenda ao motorista a opção de desvio na pista expressa da Marginal do Tietê. Na Avenida Olavo Fontoura, a alternativa de desvio é a Avenida Braz Leme ou as pistas expressa e central da Marginal do Tietê.

Outros bloqueios serão realizados nesta madrugada na região do Anhembi. No sábado, a etapa de São Paulo da Fórmula Indy tem treinos livres previstos para as 8h30 e 12 horas. Já a sessão de classificação será às 15 horas. No domingo, o warm up será às 8h30 e a largada da prova paulistana está marcada para as 13 horas.