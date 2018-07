Interino anuncia relacionados do Cruzeiro sem Arrascaeta e Rafael Silva O técnico interino Geraldo Delamore precisará fazer mudanças na equipe do Cruzeiro que enfrentará o Londrina nesta terça-feira, no Paraná, pela segunda fase da Copa do Brasil. Ele terá diversos desfalques no time, como o meia De Arrascaeta e o atacante Rafael Silva, para o jogo de ida do confronto.