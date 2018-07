Interino dá atenção especial à defesa

O Corinthians adotará o esquema do Cruzeiro para renascer no Campeonato Brasileiro. Com o lema de que "o melhor ataque é a defesa", a equipe visita o Vasco, às 22 horas, em São Januário, em jogo adiado da 18ª rodada pelas comemorações do centenário. Sob o comando do interino Fábio Carille, a equipe tenta acabar com o jejum de cinco partidas sem ganhar apostando na força da defesa titular do começo do ano, com Alessandro, Chicão, William e Roberto Carlos.

Mas como ganhar se preocupando com a defesa? Simples, o Corinthians tem o melhor ataque do Brasileiro, com 52 gols marcados e vem balançando as redes adversários em todos os jogos - passou em branco em apenas 3 dos 28 disputados até agora. E, segurando o ataque vascaíno, a chance de sair com três pontos de São Januário é grande.

"William e Chicão já se conhecem e passam tranquilidade, por isso optei pela experiência deles. Até conversei um pouquinho com o William, o Chicão e o Alessandro para termos uma definição da bola parada, pois estávamos perdendo muito na parte defensiva. Os papos foram para acertar bastante o sistema defensivo, que estávamos sofrendo muito", revela o treinador, que diferentemente de Adilson Batista, aboliu o mistério ou os treinos fechados. Seu time só não está escalado por causa do estado físico de Elias, que jogou 86 minutos na segunda-feira, defendendo a seleção.

Contudo, será mais seguro do que o de seu antecessor. Paulinho e Jucilei, os volantes, terão de guardar posição quando a bola não estiver do seu lado. Nada de atacar em bloco como vinham fazendo, deixando os zagueiros no mano a mano.

Ganhar significa encostar no Cruzeiro e passar o Fluminense. Por isso o jogo ganhou tom de decisão. "A gordura que tínhamos para queimar não temos mais, porém, o grupo sabe como agir nas adversidades, é muito experiente, já passaram por isso. Todos estão tranquilos e estamos tentando passar ainda mais a importância da vitória, pois lá na frente temos o confronto com o Cruzeiro."

Bruno César fez exame médico ontem e foi constatada uma lesão muscular na sua perna direita. Ele acreditava ser apenas cãibra, mas ficará fora de 10 a 15 dias, sendo dúvida até para o clássico com o Palmeiras, dia 24. Danilo ganha nova chance de se firmar como o armador. Na frente, Souza e Defederico lutam pela última vaga.